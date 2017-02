Valaki ismét rájött a rettegett sorozatgyilkos titkára

Az elmúlt években már többen előálltak a maguk megdönthetetlennek tűnő elméletével Európa leghírhedtebb sorozatgyilkosának személyazonosságát illetően. Volt már ópiumfüggő költő, fodrász, német emigráns, sőt, volt, aki úgy gondolta, nem is oly találó a Jack név - hiszen nő ölt 1888-ban!

Az aktuális elméletet az amerikai krimiíró-újságíró Patricia Cornwellnek köszönhetjük, aki már jó ideje amellett teszi le a voksát, hogy a gyilkos nem volt más, mint a kor egyik képzőművésze, Walter Sickert. Erről már 2002-es könyvében is értekezett, új művében azonban - amellett, hogy új bizonyítékokkal állt elő - azt is megemlíti, hogy az áldozatok száma jóval magasabb lehet, mint az eddig a Hasfelmetszőre bizonyított öt.







Az írónő szerint Sickert (kis képen) a sorozatgyilkos - azonban nem csupán öt emberrel végzett, hanem jóval többel

„Legalább egy tucatra tenném a halottak számát, akár húszra - vagy talán még többre is” - nyilatkozta Cornwell a Sunday Timesnak. Az írónő egyébként olyannyira meg van győződve igazáról, hogy az utóbbi években - privát nyomozása keretében - nem csak Walter Sickert íróasztalához jutott hozzá, de összesen 32 festményét is megvette, amiket többek közt DNS-tesztnek is alávetett.

Az új könyvet megelőző nyomozás már most fontmilliókat emésztett fel.

A festő Hasfelmetsző-megszállottsága eddig sem volt titok (van is egy képe, ami a Hasfelmetsző Jack hálója címet viseli), azonban Cornwell már előző könyvében is azt állította: Sickert képei is alátámasztják a bűnösségét - egyik művén például gyanúsan hasonló testhelyzetben ábrázolja modelljét, mint ahogyan a sorozatgyilkos utolsó (ismert) áldozatát - Mary Jane Kelly-t - megtalálták. Az persze kérdéses, most milyen új - minden eddiginél megdönthetetlenebb - bizonyítékokkal állt elő az írónő, mint ahogy az is kérdés, ki lesz a következő, aki megfejti a XIX. század legismertebb bűnözőjének rejtélyét.