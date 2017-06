Vajúdó nőnek fecskendezett be heroint, felháborító, mit kapott érte

Kedden mondták ki a 38 éves Rhianna Frenette bűnösségét. A New Hampshire-i nő múlt szeptemberben épp terhes barátnőjénél, Felicia Farruggiánál járt, amikor annál megindult a szülés. Hogy pontosan mi is történt, arról a két nő némiképp eltérő vallomást adott. Felicia szerint ugyanis Rhianna utána ment a fürdőbe, és drogot ajánlott neki, mondván, hogy az csökkenti majd a fájdalmakat - miután a terhes nő a padlón heverve sírt és kiáltozott, hogy ő a szüléssel járó fájdalmakat nem fogja kibírni. Barátnője ezt követően adta be a drogot.

Rhianna Frenette szerint azonban picikét másképp zajlottak az események: valóban barátnője után ment a fürdőbe, ahol azt látta, hogy a másik nő olyannyira kétségbeesetten próbálja beadni magának a drogot, hogy a karját már szabályosan felszabdalta, valamint a tűt is eltörte. Ő ekkor vette át a szert, és egy másik (használt) tűvel befecskendezte kábé a felét.

A történtek után a terhes nő barátja hívta a mentőket - a kicsi azonban így is még a kórházba érkezésük előtt világra jött.

A bíróság végül mindössze egy év börtönbüntetésre ítélte Frenette-et. Farruggia korábban szintén egy évet kapott, gyermekét - akinek vérében a születése után kimutatták a drogokat - pedig elvették tőle - írja az Emirates 24/7.