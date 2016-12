Ünnepi szex: adventi naptár felnőtteknek

Adventi naptár felnőtteknek

A szórakozás nem csak a gyerekeknek jár! Egy kis kreativitással elkészíthetjük párunk álom-naptárát, amelyet az advent ideje alatt ő is nyitogathat – és fog is! Szerezzünk be síkosítót, szexuális játékszereket, majd cetlikre írjunk szexi javaslatokat: mit tegyen, vagy tehet a párunk aznap velünk, vagy éppen, hogy mit kérhet tőlünk. Kezdődjék a móka!

Éljen a Mikulás-jelmez!

Annak ellenére, hogy a Mikulás nem a legszexisebb férfiak közé tartozik, a ruhája bizony könnyedén vonzó, dögös jelmezzé alakítható. Egy 2008-as tanulmány azt is kimutatta, hogy a férfiak sokkal szexibbnek találják azokat a nőket, akik piros ruhát viselnek. Nincs más dolgunk, mit beszerezni néhány tűzpiros fehérneműt, combfixet, vagy köntöst, amelyeket az ünnepek alatt otthon viselhetünk.

Elő a karácsonyi filmekkel

A hideg hónapokkal a hosszú, hangulatos esték is beköszöntenek. Karácsony idején ráadásul a romantikus filmekből sincs hiány, ennél pedig nem is kell több. Gyújtsunk be a kandallóba, vagy csak vegyünk néhány illatos mécsest! Készítsünk egy bögreforró csokoládét mályvacukorral és gyümölcsökkel, majd a kanapén összebújva élvezzük az ünnepi hangulatot!

Nem kell jónak lenni!

Merjük elengedni a fantáziánkat! A párunk értékelni fogja, ha néha előbújik a kísérletező, rosszabbik énünk – már ami a szexet illeti. Válasszunk ki egy szexuális játékot, amit még nem próbáltunk! Az egyik legizgalmasabb játék, ha bekötjük partnerünk szemét, hiszen akkor minden más érzéke felélénkül, ráadásul élvezni fogja, hogy nem ő irányít.

Csók a fagyöngy alatt

A csók nem csak izgató, szórakoztató, de még a kalóriákat is égeti. Fél óra csókolózás több mint 30 kalóriát éget el, ami egy kocka étcsokoládénak felel meg. Rejtünk el a lakás és a kert különböző pontjain fagyöngy csokrokat, és indulhat a vadászat!

Fehér karácsony

Nincs szebb annál, mint amikor havazik karácsony idején. Ugyan hideg van odakint, de a táj annál romantikusabb. Öltözzünk fel jó melegen, és irány a város, vagy a természet! Kezünket csúsztassuk párunk zsebébe, hogy ne fázzunk, mégis összebújva, kézenfogva sétálhassunk! Bújjunk össze, melegítsük egymást! A hangulat egy előjátéknak is megfelel, és mire hazaérünk, nem lesz kérdés a következő program!

Korcsolyázásra fel!

Nem csak az ünnepi menüsort segít ledolgozni, de a tanulmányok szerint a párkapcsolatra is jó hatással van. A közös élmény, a vidám program, a sport mind endorfint termel, ráadásul az összetartozás érzést is megerősítik!

Ünnepi lakoma

Használjuk ki a karácsonyi menüsor adta lehetőségeket! Ha éppen kettesben ünneplünk, hagyjuk a tradíciókat, helyette válasszunk egy igazán ínycsiklandó, romantikus vacsorát! A vágyfokozáshoz elengedhetetlen a pezsgő, a csokoládé, vagy akár a mártogatós ételek, amelyekkel egymást is etethetjük. Mire végzünk a vacsorával, már előjátékra sem lesz szükség!