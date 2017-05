Undorító: szexuálisan zaklatott a tini egy négyéves lánykát

Az ablakon mászott be a perverz kamasz.

Egy létra segítségével mászott be a négyéves kislány hálószobájába egy 15 éves fiú New York Rosedale városnegyedében vasárnap hajnalban. A kislány szülei a támadás alatt nem voltak otthon, ám a gyermekre - valamit egy kilenc hónapos csecsemőre - több felnőtt is felügyelt.

A lányka másnap számolt be arról, hogy valaki bemászott hozzá. Kiderült: szexuálisan zaklatták. A hatóságok ujjlenyomatok alapján azonosították a kamaszkorú tettest, aki már nem volt ismeretlen a hatóságoknak - írja a Pix11 oldala.

A tinit kedden tartóztatták le. Az ellene felhozott vádak közt nemi erőszak kísérlete és betörés, valamint szexuális zaklatás szerepel.