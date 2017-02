Undorító: saját 5 hónapos gyermekével forgatott pedofilpornót a tini

Mi vesz rá ilyesmire egy anyát?!

Mi vesz rá ilyesmire egy anyát?!

Beteges videót rögzített egy 19 éves anya, hogy azt pedofiloknak adja majd tovább: Jazmine Nichole Pacyga saját, 5 hónapos (első híradások szerint 3 hónapos) csecsemőjét erőszakolta meg, és még fel is vette mindezt.

A Michigan államban található Muskegon megye rendőrsége február kilencedikén emelt vádat a fiatal nő ellen, miután a tudomásukra jutott az eset, ami a feltételezések szerint pár nappal korábban - február 5-én - történt. A perverz videót állítólag Pacyga egyik ismerőse jelentette a hatóságoknak, miután tudomást szerzett a létezéséről. A gyermek a gyámhatóság felügyelete alá került - még nem sikerült az apa nyomára bukkanni.

A tini anya nem először áll bíróság elé: korábban már elítélték betörésért. Most akár életfogytot is kaphat. Az első tárgyalási napot február 23-ra tűzték ki - írja a Sun.







A 19 éves anyát 32 éves bűntársa vette rá, hogy saját csecsemőjével készítsen gyerekpornót. Mindketten hosszú időre rács mögé kerülnek, ha elítélik őket

Mindeközben Pacyga bűntársának kezén is kattant a bilincs: minden jel szerint a 32 éves Nathan Eric Osborne vette rá ugyanis a beteges felvétel elkészítésére, valamint segédkezett is annak elkészítésében és terjesztésében. Mindezekért akár fél évszázadra is rácsok mögé kerülhet, főleg, ha a bíró figyelembe veszi, hogy korábban már kétszer állt bíróság előtt és ítélték el - jegyzi meg a Michigan Live.

Az eset egyébként nem csupán önmagában aggasztó: pár nappal ezelőtt ugyanis egy kísértetiesen hasonló bűntényről kellett beszámolnunk. Akkor egy ohiói asszony közvetítette élőben saját négyéves fia megerőszakolását. Ellene szintén február elején emeltek vádat.