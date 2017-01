Újrateremtik az első kalocsai ­­érseket

Korszerű, 3D lézerszkenner segítségével modellezik a legendás kalocsai érseket, Szent István kortársát.

Komoly látványosság elkészítésén dolgoznak a Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegyében. Bábel Balázs érsek pénteken ünnepi szentmise keretében hirdette meg Asztrik érsek évét, amelyhez több érdekesség is társul. Egyrészt film készült Asztrikról, amit Megtört csontjaim is örvendeznek címmel Koltay Gábor rendezett, másrészről pedig a közeljövőben fizikai valójában is testet ölthet az első kalocsai érsek személye.

Asztrik sírját egy 1907–1912 között zajló, a kalocsai székesegyházat érintő felújítás során fedezték fel. Bár sokáig kérdéses volt, valóban a szent nyughelyére bukkantak-e, végül az elmúlt években, korszerű tudományos módszerekkel sikerült igazolni, hogy a vörös márvány szarkofágban tényleg az érsek maradványai pihennek.









Az egyházmegye hosszú kutatási folyamatot követően úgy döntött, hogy a csontok alapján megpróbálják modellezni az érsek arcát és testét.

– Első lépésként CT-felvételt készítettünk a koponyáról. Ennek segítségével aztán egy cég, a Varinex Kft. 3D-nyomtatóval újraalkotja a koponyát. Ezt követően egy antropológus felépíti az arc izomzatát, mintegy rekonstruált arcbőrrel vonja be. Végül egy szobrászművész gyakorlatilag lélekkel ruházza fel az arcot, tekintetet ad neki, szőrzetet tesz rá – nyilatkozta a Bors érdeklődésére Vörös Márta, a főegyházmegye főépítésze, a projekt koordinátora.









Mivel egy-két hiányzó darabtól eltekintve az érsek egész csontozata megmaradt, a fenti módszerrel az egész testét is megalkotják majd.

– Tudjuk, milyen magas volt, milyen felépítésű, így teljes testrekonstrukciót végezhetünk. Ezután korhű ruhába öltöztetjük be, és a kalocsai Astriceum Érseki Múzeum állandó kiállítási darabja lesz Szent Asztrik alakja – mondta Vörös Márta, aki szerint ha jól haladnak, tavasz közepére készülhetnek el a munkával.









Ő hozta a koronát

A cseh vagy horvát származású térítő pap 996-ban, Géza fejedelem kérésére jött Magyarországra. A pannonhalmi bencés kolostor apátja lett, Géza halála után pedig I. István tanácsosa.

Ő küldte 999-ben Asztrikot Rómába II. Szilveszter pápához, hogy áldást és koronát kérjen tőle a Magyar Királyság számára. 1002-ben az újonnan alapított kalocsai egyházmegye élére került, 1030 környékén halt meg.