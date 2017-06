Újra terjed a zsarolóvírus

Kedden globálissá dagadt az a számítógépes támadássorozat, amely Ukrajnában kezdődött, majd a világ több országának sok nagyvállalatát is érintette.

Először több ukrán bankot és vállalatot, köztük az állami elektromos műveket is kibertámadás érte kedden – írta a New York Times. A támadássorozat a következő órákban folytatódott, szakértők szerint újabb zsarolóvírus-fertőzésről lehet szó: a tavaly megismert Petya egy új variánsa állhat a fertőzések mögött.







© Twitter

Később a Boriszpili nemzetközi repülőtér is támadást jelentett, és az Antonov repülőgépgyártót is elérte a fertőzés. Petro Porosenko ukrán elnök a Reuters jelentése szerint azt mondta, az ukrán kormányzati számítógéprendszer is a támadás áldozata lett.

Már magyarországi fertőzésről is lehet tudni, többek között a Nivea termékeit értékesítő Beiersdorf hazai leányvállalatát is elérte a zsarolóvírus.