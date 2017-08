Újra kezdődik a vágányzár a dél-balatoni vasútvonalon

A közlemény szerint a kivitelezés ütemezésénél fontos szempont volt, hogy az utasok nyáron kényelmesen és biztonságosan tudjanak eljutni a Balatonra, így az átépítéssel érintett teljes szakaszt ideiglenesen forgalomba helyezték az elmúlt hónapokban, szeptembertől azonban ismét teljes vágányzár lép életbe.



A Fonyód-Kaposvár szakaszon szeptember 1. és december 10. között, Balatonszemes és Balatonszentgyörgy között szeptember 11. és október 10. között, a Balatonboglár-Balatonszentgyörgy szakaszon pedig október 10. és december 9. között lesz vágányzár.



Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő között modern, nagygépes technológiával építik át a vasúti pályát, míg Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között földmunkás technológiával. Emellett a fonyódi állomás 2-es és 3-as vágánya közötti peront átépítik, felújítják, meghosszabbítják a perontetőket. A Balatonboglár-Balatonszentgyörgy szakaszon esőbeállókat, zajárnyékoló falakat építenek, út- és gyalogos átjárókat építenek át. Balatonboglár állomáson az aluljáró átalakításával lifteket építenek be.



A Kaposvár-Fonyód szakaszon végleges peronok és esőbeállók, valamint P+R parkolók és B+R tárolók építését végzi a kivitelező. A Balatonaliga-Zamárdi felső szakaszon októberben újabb esőbeállókat építenek, ezalatt éjszakai vágányzár és ideiglenes sebességkorlátozás bevezetése is várható.



Az őszi vágányzár idején időszakosan lezárják az érintett szakaszok közúti és gyalogos átjáróit is.



Jövőre tervezetten már csak eseti jelleggel, elsősorban éjszaka szüneteltetik a vonatforgalmat. A beruházás teljes befejezése 2018 őszén várható.



A kivitelezést a Déli-part 2016 Konzorcium (R-Kord Építőipari Kft., V-Híd Zrt., Swietelsky Vasúttechnika Kft.) végzi. A fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában európai uniós és magyar forrás bevonásával valósul meg - olvasható a közleményben.