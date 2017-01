Ujjlenyomat-olvasó enged be az Operettbe

Futurisztikus eszközökkel védi a nézők beengedésére hivatott főbejáratát a Budapesti Operettszínház. A teátrumban ugyanis a közelmúltban ujjlenyomat-olvasót szereltek fel, napközben csak az járhat be a Nagymező utca felől, aki magát igazolva megérinti a készüléket, és az engedélyt ad neki a belépésre. A felszereléssel időt és persze pénzt is spóroltak.

– A bejárat előtt állva nem kell kulcsot vagy a belépőkártyát keresgélni a táskában, zsebben, elég csak odanyúlni az érzékelőhöz, és már be is mehet az ember. Az ujját ráadásul jó eséllyel senki nem hagyja otthon – magyarázta KERO, az Operett művészeti vezetője. Eddig két biztonsági őr engedte be az arra jogosultakat, most már a gép dolgozik helyettük.







Pál Krisztián alkalmazott ujjlenyomatát felismerte a gép: mehet! © Fejér Bálint

– Láttam egy külföldi fantasztikus filmben, hogy fénnyel az íriszt is le lehet olvasni, ez lesz a következő – viccelődött a művészeti vezető.

– A berendezés 350 ezer forintba került, de gyorsan megtérül az ára, és munkaerőt is spóroltunk vele. A művészeink, a színészek továbbra is oldalt, a művész­bejárón mehetnek be. Erre azért van szükség, mert a hátsó bejáraton mű­ködik portaszolgálat, és ők fel is jegyzik, me­lyik művész érkezett meg, hívható-e próbára. De például a rendezők használhatják az első kaput, ahol az ujjlenyomat-felismerő várja őket, s nem kell az egész házat megkerülniük – mondta Lőrinczy György főigazgató.