Újabb fotókat tettek közzé a manchesteri robbantóról

A manchesteri rendőrség nyilvánosságra hozott egy felvételt, amit az egyik biztonsági kamera késztített Salman Abediről múlt hétfő este, mielőtt a férfi felrobbantotta magát a tömegben. A merényletben 22 ember halt meg, és 117-en szenvedtek kórházi ellátást igénylő sérülést.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, akinek információja van a líbiai származású, brit születésű és állampolgárságú férfiról, forduljon a hatóságokhoz. A rendőrség arra kíváncsi, merre járhatott, mit csinálhatott, miután májusban visszatért Líbiából Nagy-Britanniába.

A hatóságok már azonosították azt a belvárosi lakást, ahol a merénylő a robbantás előtt tartózkodott, és ahol a robbanószerkezetet összeszerelhették. Mivel valószínű, hogy többen is segítettek Abedinek az előkészületekben, a robbantás óta a brit hatóságok 14 helyszínen tartottak házkutatást, és 11 embert tartanak most is őrizetben. Korábban elfogtak egy nőt és egy 16 éves fiút is, de őket később elengedték. További 14 ember felkutatása folyamatban van.







Salman Abediről ez a fotó a robbantás előtt készült © Reuters