Ugye nem lepődik meg? Folytatódik a kánikula

A keddi napra az ország közel egész területére (északi hegyvidék térségét leszámítva) elsőfokú figyelmesztetést adott ki az Országos Metereológiai Szolgálat hőség miatt - holnapra pedig néhány délkeleti megyében már kettesre emelkedik ez a szint.

Az időkép.hu kissé szeles, ugyanakkor meleg időről számol be, a hőség pedig szerdán tetőzik. Délkeleten 35-37 fokig emelkedik a hőmérséklet és másutt is 30 fok fölött alakulnak a maximumok. A hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt, melyek mögött visszaeshet a hőmérséklet. Feltámad a szél, északnyugaton erős, viharos széllökések is lehetnek - írják. Szombatra azonban egy enyhülést hozó hidegfront érheti el hazánkat, mely kiadós csapadékot ígér.