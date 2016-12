Ugyanaz lehetett a gyilkosa a soroksári futónőnek és a Népligetben talált nőnek?

Várhatóan összehasonlítják a Népligetben október 13-án talált női holttestről rögzített DNS-mintákat a soroksári futónőt három éve meggyilkoló két férfi DNS-ével, tudta meg a Magyar Idők.

Közös a két ügyben, hogy mindkettő szexuális indíttatású és rendkívül kegyetlen volt.

Október 13-án egy 40 éves lemeztelenített nőt találtak a Népligetben, akinek körmei alatt a tettes bőrfoszlányai is előkerülhettek, esetleg más testnedveket is találhattak a nyomozók.







A népligeti gyilkosság a helyszíneléskor © Móricz István

2013. szeptember 25-én pedig egy soroksári nőt gyilkoltak meg szokásos kocogása közben. Őt is lemeztelenítették (neki a nyomozók szerint két gyilkosa volt), megbecstelenítették, majd megölték. Itt is rátaláltak a tettesek DNS-mintájára. Ebben az ügyben máig 450 embert hallgattak ki, a hatóságok annyit tudnak biztosan, hogy a tettes két európai férfi. A két gyilkos DNS-ének összehasonlítása az Európai Unió adatbázisában nyilvántartott szexuális bűnözők, illetve gyilkosok DNS-ével még nem fejeződött be. A nyomozás határideje január 26-án lejár, de vélhetően meghosszabbítják.

A két ügyben továbbra is 5-5 millió forint a nyomravezetői díj.