Ufót filmeztek le Zalacsány felett

Furcsa, fehér fényű cikázó jelenséget sikerült lefilmeznie Attilának több településen is, szerinte biztosan nem emberi kéz alkotta szerkezetről van szó.

Szabad szemmel nem látható, rendkívül gyors mozgású fehér jelenséget filmezett le drónjával Farkas Attila. A LégiProjekt vezetője a cikázó pontokat otthon, a drónfelvételek átnézése közben vette észre.

– Olyan sebességet, mozgást és fényt produkál, amit nehéz megmagyarázni. 2014 óta vagy ezer repülésen volt, de hasonlót sem láttam. Egy snittben egy másodperc alatt nyolc ilyen valami húzott el. Libabőrös lettem – számol be a Borsnak Attila. Kikockázta valamennyi felvételt, és a jelenséget többször is rögzítenie sikerült. Először május 17-én Zalacsányban, majd Felsőpáhokon, Vonyarcvashegyen és Keszthelyen is. Attila nappal, kora este és sötétben is felküldte drónját, hogy biztos legyen, nem technikai hibáról vagy optikai csalódásról van szó. A hirtelen irányt váltó kis fények azonban annyira gyorsak, hogy rendkívül le kell lassítani a lejátszást, hogy észrevehetők legyenek. Egy kilencszáz méteres mezőn 0,2 másodperc alatt haladtak át.

– A videós fiatalember tudja, sokan madárnak gondolnák a látottakat, esetleg manipulá­ciónak. – Ehhez egyáltalán nincs technikai tudásom. Többnyire hármasával, négyesével bukkannak fel. Az is feltűnő, hogy mindig ugyanabba az irányba húznak el. Talán dimenziókapu működhet ezen a területen – elmélkedik.







A gyanús pont Attila szerint egyértelműen ufó

Légiforgalmi szakértők arra jutottak, egyértelműen olyas valami, ami körül izzik a levegő, tehát lehet jármű is. – Ez szinte egész biztosan nem emberi kéz alkotta szerkezet – jegyzi meg Attila, aki csak három hasonló felvételt talált külföldről az interneten. Talán egy teljesen új jelenséget sikerült felvennie. Szerinte egy komolyabb felszereltségű csapat is megvizsgálhatná a helyszíneket.

Egy biztos, Nagy Lászlóné, Zalacsány polgármestere nem hallott a jelenségről, lapunknak azt mondta, a lakosság sem tapasztalt ilyesmit.







Attila: amit rögzítettem, az nem emberi kéz alkotta szerkezet