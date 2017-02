Tüzijátékot vett a részeg férfi, felgyújtotta vele a boltot, és a környéket is – videó

Letartóztattak egy férfit a kínai hatóságok, aki ittas állapotban, vélhetően szándékosan felgyújtott egy tűzijáték raktárat. A New York Poston talált videóról sok részlet nem került elő, így nem tudni, hogy mikor és hol történt az eset, amely úgy indult, hogy az ittas férfi vett egy petárdát, és még a helyszínen fel is használta. A 45 éves férfi indítékáról sokat nem tudni, mindenesetre tettével sokak életét keserítette meg, a felvételen jól látszik, hogy nemcsak a bolt, hanem a környék is áldozatául esett felelőtlenségének. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

http://