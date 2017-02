Tütüs apukák hódították meg a parkettet

A Philadelphia Tánciskola rendhagyó nyílt nap keretében engedte be a falai közé a növendékei édesapjait, hogy kipróbálják, hogyan is edz napi több órát a gyermekük.

A családfők a saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy bizony rengeteg munka van a légies és egyszerűnek tűnő forgások és ugrások mögött.

A tánctanár intéseire a balettozó lányok különböző figurákat mutattak be, melyeket le kellett másolnia a kissé esetlen férfiaknak. A legbevállalósabb apukák még tütüt is húztak a hiteles előadás érdekében. Akárhogy is, rózsaszín szoknyával vagy nélküle: meglehetősen vicces látványt nyújtottak az ugrándozó mackótestű apák.

Sajnos az édesanyáknak nem volt idejük mulatni a kedvesükön, hiszen őket is bevonták a mozgásba: egy másik csapat lány hip hop óráin rázhatták meg, amijük van.