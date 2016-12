Túllőtték magukat a szülők, halálba vitték a csecsemőjüket is

Pont a szeretet ünnepe előtt történt a tragédia.

Lehet arról beszélni, hogy két fiatal halála - függetlenül a körülményektől - tragédia. Előttük volt még az élet. Mondhatjuk azt is, hogy maguk választották azt az utat - a drogok útját - amin végül utolérte őket a halál. Az azonban érthetetlen, miért kell egy öthónapos csecsemőnek is meghalnia. Érthetetlen és feldolgozhatatlan.

A 27 éves Jason E. Chambers, és a 19 éves Chelsea S. Cardaro testére csürtötökön bukkantak rá a hatóságok. Akkor már mindketten halottak voltak legalább egy hete. Noha a toxikológiai vizsgálatok eredményére még heteket kell várni, valószínű, hogy kábítószertúladagolás végzett velük.

A pár kaliforniai, kerville-i lakásában egy 5 hónapos kislány is volt. Amikor a zsaruk megtalálták, már ő is napok óta ott lehetett. Gyakorlatilag szomjan halt.

A szülőknek már korábban is volt dolga a rendőrséggel a drogoknak köszönhetően. Novemberben még a gyámügy is járt náluk, ugyanakkor megállapították: a pici számára alkalmas az élettér. Úgy tűnt, gondoskodnak róla - írja a Mirror.

"Ez egy szerencsétlen eset: mindketten egyszerre lőtték túl magukat, és mivel nem a környékről származtak, túl sok időbe telt, míg bárkinek is elkezdenek hiányozni" - nyilatkozta Chad Miller rendőrkapitány.