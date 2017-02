Tudta, hogy a fejjel szögelésnek is van rekordja? Íme! videó

Nem érdemtelenül kapta meg a Kalapácsfej becenevet John Ferraro, aki a napokban új Guinness világrekordot döntött, mégpedig azzal, hogy 2 perc alatt a legtöbb szöget verte bele egy fába – ráadásul fejjel. Az új, hivatalos rekord mostantól 38 darab!

A pankrátorként és erősemberként is ismert John nem először vitt véghez ehhez hasonló tettet. Ő tartja az egy perc alatti rekordot is (13 szeggel), de az ő fején törték össze a legtöbb betontömböt (méghozzá 45-öt) is egy bowling golyóval.







John pankrátorként a Gino Martino nevet használja © Wikipedia

A Daily Mail szerint egyébként a férfi azért képes minderre, mivel az átlagosnál majdnem háromszor vastagabb a koponyacsontja (6,5 milliméter helyett 16 milliméter). Minderre még gyerekkorában jött rá, amikor is a bátyja üldözte őt és eközben nekirohant fejjel egy faajtónak. Nyilván az ajtó maradt alul az ütközést követően...