Tudományosan is igazolták: kutyával könnyebb ismerkedni

Kutatások is alátámasztják: akinek van kutyája, kevésbé érzi magát magányosnak, és a stressz-szintünket is csökkenti a jelenléte. A tanulmány arra is kitér: a kutya segíthet a párkeresésben vagy a párkapcsolat fenntartásában.

Jót tesz a párkapcsolatnak

Az állattartó párok, legyen szó kutyáról vagy macskáról, általában boldogabbak, mint azok, akiknek nincs állatuk. Kutatások szerint konfliktushelyzetben még a stressz-szintjük is alacsonyabb. Száz párt figyeltek meg, akik közül ötvennek volt kisállata, és meglepő módon az állattartóknak átlagban alacsonyabb volt a vérnyomásuk. Stresszhelyzetben pedig kevésbé ment fel, és hamarabb tért vissza a normális szintre. Az állattartás az egymás közti kommunikációra is hatással volt: azok beszéltek többet egymással, akiknek volt otthon kutyájuk vagy macskájuk. Hogy ez miért van így, arról még csak feltételezések vannak. Vagy azért, mert ha kapcsolatban vagyunk másokkal, az jót tesz az egészségnek – nem véletlenül betegesebbek a magányos idős emberek. Az állatot tartók lehet, hogy egyébként is nyitottabbak mások felé, de az is lehet, hogy a kutya teszi őket nyitottá.







Összehozza a randit

Ennek inkább a férfiak örülhetnek, hiszen főleg a nők nem tudnak ellenállni a kutyatartóknak. Egy társkereső oldalon végzett kutatás során a nők különösen fontosnak találták, hogyan foglalkozik leendő partnerük a kutyájával. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a nők ezen (is) mérik le, érdemes-e belekezdeni a kapcsolatba, illetve lehet-e hosszú távon számítani az illetőre. Sokat elárul az, hogyan bánik az állatokkal, jól gondozza-e őket. A kutyák jobb barométerei ennek, mint a macskák, mivel utóbbiak kevésbé kötődnek az emberekhez.







Másokat is kedvesebbé tesz

A kutyatartás során óhatatlanul kapcsolatba kerülünk más emberekkel, ha más nem legalább a sétákon, azaz könnyebb szóba elegyedni. És ettől máris pozitívabban állunk a másikhoz. Egy kutatásban négyféle módon próbálták bebizonyítani, hogy egy kutya jelenléte mennyit változtat a hozzáálláson. Először férfi, majd női kutató kért pénzt az utcán sétáló emberektől. Majd „véletlenül” pénzt ejtettek a földre – itt arra voltak kíváncsiak, segít-e valaki összeszedni. A negyedik kísérlet során fiatal lányok telefonszámát kérték el férfi kutatók. Mindezt megismételték kutyával és anélkül is, és az állatok minden esetben nyerőnek bizonyultak. Az első három kísérletben az emberek segítőkészebbek voltak, míg a negyedik esetben több telefonszámot szerzett a férfi kutyával, mint anélkül.

Oldja a feszültséget

A pszichológiai kutatások régóta elismerik és alátámasztják az állatok, főképpen a kutyák jelenlétének áldásos hatásait – mondja Árvai Nóra pszichológus. – A kutya remekül oldja a feszültséget az emberi kommunikáció során, mind hétköznapi, utcai, mind terápiás helyzetben. Egyfajta hídként működik, lehet rá koncentrálni, simogatni, vele, róla beszélgetni, ha kínos csend állna be az emberek között, ezáltal gördülékenyebben megy a kommunikáció, akár ismerkedésről, akár terápiás folyamatról van szó a pszichológiai rendelőben.









Állatokat, elsősorban kutyákat az oktatásban és a gyógyításban is alkalmazunk már szakemberként, ennek szigorú szabályozása van. Mind a kutyának, mind a gazdájának vagy a vele dolgozó embernek vizsgát kell tennie. Két ember között a legrövidebb út a mosol, vagy egy helyes kutya.

Jó, ha van kutyája

Az ember legjobb barátja feltételezések szerint 15 ezer éve velünk van; nagyjából ekkor háziasították az első kutyát őseink. Kimondhatjuk, hogy nem csak hogy összefonódott velük az életünk, hanem az emberi kapcsolatainkat is jobbá teszi – ezt szinte minden kutyatartó megerősíti.

Valu Rebeka: Séta közben általában a kutyások szólítanak le, fiatalok, idősebbek, fiúk, lányok vegyesen, és a Szabotázs Színházban is szívesen látják Lédát a színésztársak. Sőt pótmamát is vele talált nekem az apám.







Balogh István: Nem csak a kutyák, de a gazdik is hamar összebarátkoznak. Általában a kutyák a kezdeményezők, és ebben a fajta mindegy. Ez teljesen más, mint egy lakóközösség. Mindent megbeszélünk, és együtt szidunk mindenkit.







Pál Éda: Az új tulajdonosokkal hamar köttetik barátság, kivéve a támadó kutyákéval. A kutyások mindig köszöntik egymást, aki nem, az bunkó. Politikamentes társalgás van, és vigyázunk a kutyákra, ha valaki elutazik.