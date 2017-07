Tudja, milyen egy vegán luxusautó? videó

Meglehetősen fura, bár a saját életformájához mérten teljesen normális dologra szánta el magát egy nő. A Dubajban élő Rhea Bindra ugyanis vásárolt magának egy autót. A nagyvárosi terepjáró Lexus NX 200T-ért 165 ezer dirhamot, átszámítva közel 12,5 millió forintot fizetett. Itt azonban nem ért véget a történet, a nő ugyanis pár átalakítást is kért a járművön.

Rhea ugyanis vegán, s az életszemléletébe nem fér bele, hogy bármilyen állati eredetű dolgot használjon. Éppen emiatt a kocsi bőrüléseit áthúzatta műbőrre, hogy ezzel is demonstráljon az állatok védelme ér­dekében. Ráadásul a beltéri műanyag paneleket újrahasznosított fára cserélték, mivel a műanyagok előállítása során szintén használnak állati eredetű kenőanyagokat, a világítást pedig energiatakarékos LED-izzók biztosítják.

Ezért nem csekély összeget fizetett, a művelet ugyanis harmincezer dirhamba, durván 2,5 millió forintba került.







Rhea 15 éves kora óta vegetáriánus, de nagyjából egy éve vált vegánná. És láthatóan nagyon komolyan veszi a dolgot. – Elutasítom minden formáját az állatok leölésének és az állatokkal való kegyetlenkedéseknek. Éppen emiatt nem eszem és nem használok semmilyen állati eredetű terméket. A szőrmék, a selyem, a gyapjú, egyes kozmetikumok és szappanok is a tiltólistára kerültek nálam – nyilatkozta a nő a Gulf Newsnak, aki azóta a családját is megfertőzte a vegánizmussal. Hozzátette, manapság már nem is annyira bonyolult ez az életmód, mivel számos alternatíva létezik az állati eredetű termékek kiküszöbölésére.

Mindezt Rhea kolléganője, a magyar Viktória is megerősítette, hiszen egyéves kislánya még sosem evett húst, a férje pedig fokozatosan áll át erre a szokásra, mostanság már csak halat fogyaszt.

A nők szépítkezésével kapcsolatban pedig kiemelte, Du­bajban is mindössze pár ezer forintért lehet kapni vegán kozmetikumokat.