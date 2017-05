Tudja, hogy kell profilképet választani?

Esedékes lenne már frissíteni a profilképet vagy éppen az önéletrajzhoz kellene megfelelő fotó? A University of New South Wales utánajárt, hogyan választhatjuk ki a legjobbat. A tanácsot tudományos tényekkel is alá tudja támasztani az ausztrál egyetem – írja a csalad.hu.

A kutatásukban arra jöttek rá, hogy az emberek kevésbé kedvező képet választanak saját magukról annál, mint amit egy idegen választ ki róluk. Tehát, ha igazán előnyös fotót szeretne kitenni magáról, bízza valaki másra. A kutatásban 102 hallgató vett részt, első körben saját magukról választottak ki 2 képet 12-ből, majd értékelték, hogy milyen valószínűséggel használnák azokat közösségi oldalon, randioldalon, illetve hivatalos, szakmai webhelyen. Ezt megismételték, ám nem magukról választottak fotókat, hanem idegenekről.

Az eredmény pedig meglepő, hiszen az idegenek által kiválasztott képek sokkal kedvezőbb benyomást keltettek másokban, mint az önmagukról választottak. Dr. David White, a tanulmány szerzője megerősítette, hogy korábbi kutatások alapján az emberek egy pillanat alatt következtetéseket vonnak le, amint meglátnak egy fotót valakiről, és ha a legjobb benyomást akarjuk kelteni magunkról, érdemes megkérni valakit, hogy válassza ki a képedet helyettünk.