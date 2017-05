“Trump olyan, mint a jó bor. Nem tesz jót neki a mozgatás”

Több ezer tüntető fogadta Belgium fővárosában, Brüsszelben a NATO-csúcsra érkező Donald Trumpot. Ez nem csoda, hiszen Trump a terroristákra utalva korábban patkánylyuknak nevezte a várost. Az elnök és felesége az elmúlt héten már felkeresett több országot is, ami kínos pillanatok sorát eredményezte. Trump volt felesége, Ivana Trump így jellemezte egykori férjét:

– Donald olyan, mint a jó francia bor. Nem tesz jót neki a mozgatás és a szállítás.

A first lady, Melania Trump először is Szaúd-Arábiába érkezve nem volt hajlandó a nők számára az országban előírt fátylat viselni, majd a vörös szőnyegen haladva látványosan rácsapott férje kezére, mikor az meg akarta fogni az övét. Melania ugyanezt megismételte Izraelben is, ott elhúzta a kezét.







Trumpék hűvös kapcsolatáról árulkodik az Izraelben készült fotó, ahol az elnök egy holokauszt túlélővel találkozott © Reuters

Az elnöki család Rómába is ellátogatott Ferenc pápához, aki korábban többször beszólt Trumpnak annak gyűlölködő kijelentései miatt. Bár a közös fotón Trump erőltetetten vigyorgott, a pápán szemmel látható volt az ellenszenv. Melania pedig úgy bambult a kamerába, mint aki már menekülne a helyzetből.