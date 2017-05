Trump már megint jó nagy hülyeséget csinált

Legalábbis a szakértők szerint.

Kedd este számoltak be a hírről az amerikai televíziók, miszerint Donald Trump a múlt heti európai tanácskozásain megadta mobiltelefonja közvetlen számát európai vezetőknek. Magánemberként teljesen normális gesztusnak tarthatjuk ezt, azonban egy nagyhatalom vezetőjeként némiképp máshogy kell gondolkodni - figyelmeztetnek a szakértők.







Trump most nem gratulálhat magának © AFP

Trump húzása ugyanis - amellett, hogy a diplomáciai protokolltól szokatlan - komoly biztonsági kockázatokat is rejt. Azt leszámítva, hogy a vezetők közti beszélgetéseket hosszas szakmai előkészítés alapozza meg (ami ugye egy hirtelen, közvetlen hívásnál kiesik) a lehallgatásnak is jobban ki vannak téve ezek a mobilok - normális esetben ugyanis a beszélgetések szuperbiztonságos telefonvonalakon zajlanak, például a Fehér Ház Ovális Irodájából, vagy az elnöki limuzinból - írja az MTI.

Nem ez az első - és várhatóan nem is az utolsó - nemzetbiztonsági szempontból kétes megmozdulása az amerikai elnöknek: két hete szigorúan titkos hírszerzési információkat osztott meg az orosz külügyminiszterrel, amikre a legmagasabb szintű titkosítás vonatkozott, ami azt jelentette, hogy az amerikai hírszerzési szervezeteken belül is csak kevesek ismerhették. Mondanunk sem kell, egy idegen országra - még ha szövetséges is - a legkisebb mértékig sem tartoztak az adatok...