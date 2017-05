Tragédia a 46-os buszon: lemodellezték barátai Sztyopa balesetét

Hivatalos forrásból to­vábbra sem tudható, mi történhetett múlt szombaton Cinkotán, a Vidámvásár utcai balesetkor. A tragédia során egy férfi kiesett a 46-os buszból, majd nekicsapódva egy szalagkorlátnak, szörnyethalt. Egyes információk szerint kiugrott, mások szerint kinyílt az ajtó és emiatt zuhant ki a buszból az áldozat.







Barátai szerint a Sztyopa becenevű férfi végtelenül kedves ember volt © Facebook

Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta az eddigieket, bár előttük is ismert a többféle verzió. A Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) megkeresésünkre annyit közölt, hogy a hatósági vizsgálat még tart, annak lezárultáig nem tudnak tájékoztatást adni. Mivel az autóbusz egy Ikarus volt, a céget is megkérdeztük, kinyílhat-e vagy kinyitható-e az ajtaja menet közben. Lapzártánkig nem válaszoltak.

Az elhunyt T. Istvánnak többször operálták az agyát, emiatt előfordult vele, hogy zavartan viselkedett, elájult.







A tragikus baleset szombaton történt, a XVI. kerületi Vidámvásár utcában © MTI

– Biztos, hogy nem ugrott ki Sztyopa (ez volt a férfi beceneve – a szerk.) az autóbuszból. Ezt minden jó ismerőse elmondhatja. A következő megállónál lakott, a piacon járt előtte, egyértelmű, hogy oka sem lett volna erre. Valószínűleg leszálláshoz készült, amikor megbillenhetett, vagy a ka­nyar miatt, vagy mert megszédült – nyilatkozta róla egyik hölgy ismerőse. A nő azt is elmondta, hogy a sokkoló eset után maga is megpróbálta egy barátjával közösen kifeszíteni egy busz ajtaját, azonban nem járt sikerrel. Szerinte csakis mű­szaki probléma miatt fordulhatott elő, hogy a jármű ajtaja menet közben kinyílt. Elmondása szerint egy végtelenül kedves és nagyon jó humorú ember halt meg a szörnyű balesetben, aki még betegen is mindig igyekezett másokon segíteni.