Tört jégre öntse a narancs levét! – Alkoholmentes és gyerekeknek is adható koktélok

A melegben jólesik egy finom, hűvös ital, amely felfrissít és javítja közérzetünket. Miért ne koktélozhatnánk alkoholos italok nélkül, egészségesen?

Hűsítő kardamomtea

A kardamomot a szív és a lélek fűszerének tartják, hűsítő hatása mellett az emésztést is megtámogatja. Tehetünk belőle a reggeli turmixitalba, joghurtba is. akár indítsa a napját minden nyári reggel egy csésze, kardamomból készült teával.

Jeges zöld tea

A jeges tea sokak kedvence a hőségben. De ha zöld teából készítjük házilag, még egészséges is: növeli az energiaszintünket, antioxidánsokat tartalmaz és gyulladáscsökkentő hatású. Adhatunk hozzá kamillát, amely nyugtatja az idegeket és enyhíti a szorongást.







Jégkockába zárt aroma

A jégkockatartóba helyezzük be a mentát, bazsalikomot, citromfüvet, levendulavirágokat, majd töltsük fel vízzel! A jégkockákat később szörpökbe, üdítőkbe, koktélokba dobhatjuk, a hűsítő hatás mellett pikáns ízt is biztosítanak.

Rózsaszín narancsmargarita

Ez az alkoholmentes ital szuperül illik ünnepi al­kalmakra, kerti partikra vagy gyermekzsúrokra. Szórjon kristálycukrot egy tányérra, nedvesítse meg a poharak szélét majd állítsa bele a cukorba őket, így rakja kicsit a mélyhűtőbe a poharakat! Mielőtt fagyasztóba tenné őket, öntsön poharak aljára egy teáskanál gránátalma szirupot! Csavarjon ki pár rózsaszín grapefruitot vagy narancsot, amiben rengeteg a C-vitamin! Öntse a levet és két pohár jeget egy mixerbe, és turmixolja őket kásásra!Vegye ki a poharakat a fagyasztóból, és töltse meg őket a rózsaszín kásával! Díszítse lime-mal, és tálalja azonnal, de a cukrot el is hagyhatja.







Sáfrányálom

Sáfrány és kardamom kombinációjából készítsünk főzetet, így fokozhatjuk a gyógynövények hűsítő erejét. Édesíthetjük kevés mézzel és pár csepp citromlével. Fogyasztás előtt hűtsük le!

Görög csók

Az ánizs, amiből egyébként Görögország nemzeti itala, az Ouzo is készül, nemcsak hűsít, de jó az emésztési problémákra, a refluxos megbetegedésekre és a kellemetlen szájszag ellen is. Szórjunk hűs gyümölcslébe néhány összetört ánizsmagot is, mivel nagyon erőteljes az íze.







Szűz Mária

Valóságos C-, K-vitamin- és magné­ziumbomba azoknak, akik valami pikánsabbra vágynak. Paradicsomlé, áfonyalé, csipet ca­yenne-i paprika vagy más csípős fűszer, egy evőkanál lime és frissen őrölt fekete bors kell hozzá.

Alkoholmentes Mojitokoktél

Fűszernövényként és gyógynövényként is ismert a borsmenta és közeli rokonai: a fodormenta, macskamenta, amit a valódi mojitóhoz is használnak. De emésztőszervi panaszok enyhítésére, felfúvódásra önmagában és teakeverékekben, limonádéba is használhatjuk. Koffeintartalma nincs, de kellemesen felfrissít. Ha citrommal, és természetes édesítővel, jéggel készítjük, máris kész az alkoholmentes mojito.







Görögdinnyeital bazsalikommal

A dinnyét kockázzuk nagy darabokra, tegyük vízbe, morzsoljunk bele 6-8 levél bazsalikomot, majd hűtsük! Nyáron mindig a friss fűszer- és gyógynövényeket részesítsük előnyben!