„Tönkretette az életemet” – perelne a legfiatalabb lottómilliomos

A 17 éves korában az Euromillions-on egymillió fontot (360 millió forintot) nyerő brit Jane Park sokszor úgy érzi, inkább ne vásárolta volna meg a nyertes lottószelvényt. A ma 21 éves nő arról beszélt, azt tervezi, hogy perel, mert hatalmas stresszt okozott neki a nyeremény, ráadásul még nem is volt 18, amikor megvásárolta a szelvényt.

„Időnként úgy érzem, hogy a lottó megnyerése tönkretette az életemet” – mesélte a Sunday People-nek.

Park nyereményéből megcsináltatta a melleit, megvett két ingatlant és egy chihuahuát, de továbbra is küzd azért, hogy megtalálja élete értelmét.







„Azt gondoltam a nyereménytől minden tízszer jobb lesz, de inkább tízszer rosszabb lett. Azt kívánom a legtöbb nap, bárcsak ne lenne pénzem (…) Anyagilag megvan mindenem, de ezen kívül teljesen üres. Mi az életem célja?” – tette fel a kérdést Park.

2013 előtt a fiatal nő adminisztrátorként dolgozott, és egy tanácsi lakásban lakott édesanyjával.

A nyereményjáték szervezője, a Camelot kijelölt Jane mellé egy tanácsadót, aki a pénz menedzselésében segít neki.







A lap cikkében – amit a Metro szemlézett – a lány arról is beszélt, hogy könnyen meg tudja érteni azokat a lottónyerteseket, akik akár egy év alatt elköltik a pénzt. „Kirendeltek mellém egy pénzügyi tanácsadót, aki olyan szavakat használt mint befektetési kötvények. Ötletem sem volt, mit jelent” – tette hozzá.

A Camelot szóvivője a lapnak annyit mondott, hogy idáig is szinte folyamatos kapcsolatban voltak Parkkal, és ezek után is megadnak minden segítséget, ami tőlük telik. Az hogy valakinek szüksége van a nyereményük után támogatásra, azt csak maga a nyertes döntheti el. Így Park is, ha szeretné, segítenek neki.