Tököli repülős tragédia: akár fel is robbanhatott volna a gép

Péntek délután szörnyű tragédia történt Halásztelek mellett. Egy Falke SF típusú motoros vitorlázó repülőgép indult útnak a tököli reptérről, az utasai azonban már nem tudtak élve kiszállni a gépből. F. Tibor és tanítványa épp iskolaköröket tettek meg, amikor egyelőre ismeretlen okból lezuhantak.

A Borsnak nyilatkozott az a férfi, aki bejelentette a balesetet:

– Tőlem 25 méternyire csapódott földbe a repülő. Láttam a zuhanást is, álló motorral hullt alá a gép. Ahogy megtörtént a tragédia, azonnal értesítettem a mentőket és a katasztrófavédőket – nyilatkozta a szemtanú.

A férfi ezt követően odament a roncsokhoz, hátha az utasok túlélték a balesetet. Sajnos már egyikük sem élt. A szemtanú látásból ismerte is az oktatót, elmondása szerint a tanítványa is egy nagyjából hasonló korú, 40-50-es férfi volt. – Akár még ennél komolyabb szörnyűség is bekövetkezhetett volna, ugyanis a gép egy villanypásztor-vezetékre esett rá. Az azonban szerencsére nem volt bekapcsolva. Ha viszont áram alatt van, elég lett volna egy kisebb szikra és berobban az egész repülő. Abból ugyanis folyt az olaj, amikor odaértem – mondta a szemtanú.

Hogy pontosan mi okozta a balesetet, műszaki hiba vagy emberi mulasztás, egyelőre vizsgálják.