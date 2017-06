Tök meztelenül vetette a mélybe magát az adrenalinfüggő modell

✔️ Naked BASE jump - To watch the video by @davidlaffargue check the link in bio 🔝🔝🔝🤣 . . . @ojaienergetics #FlowOjai @thekindpen #bekindandtakeitez @nakedadventures @adrenalinedaily @adrenaline.junkies @adrena_ladies

A post shared by Annelise Temple (@annelisetemple) on Jun 20, 2017 at 6:49am PDT