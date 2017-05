Több ezren vonultak a CEU és a civilek melletti tüntetésen

Több ezren vonultak fel a civilek és a CEU mellett a „Nem adjuk a jövőnk, itt maradunk!” című tüntetésen vasárnap délután hattól. A szervező az a két csoport volt, akiknek a CEU-tüntetések óta a legnagyobb tömegeket tudták megmozgatni. A demonstráció a Műegyetem rakpartról indult, ahonnan később átvonultak a Kossuth térre.







© Albert Zoltán

Az első felszólaló a Romaversitas Alapítványt képviselő Dinók Henriett volt, aki a CEU-nak szerepét méltatta. Őt Lukácsi Katalin követte. Ő az, aki áprilisban elégedetlensége miatt kilépett a kisebbik kormánypártból, a KDNP-ből. Szerint a kereszténydemokrata kormánykoalíció szembemegy a katolikus egyházzal és Ferenc pápával is.







© Albert Zoltán

Ezután vonult át a tömeg a Szabadság hídon keresztül a pesti oldalra.

A Kossuth téren felépített színpadon két zenekar adott koncertet, előbb a Ricsárdgír majd az Európa Kiadó. A szervezők egyébként itt azt kérték a közmédia munkatársaitól, hogy majd másnap menjenek vissza, mert akkor majd lehozhatják a hírt; csak páran tüntettek.







© Albert Zoltán

Ezeket követően Vágó Gábor volt LMP-s képviselő, a szombati felcsúti tüntetés szervezője lépett a színpadra. Ő arról beszélt: „Felcsúton minden Mészáros Lőrincé, és semmi sem a népé” – mondta Vágó, majd hozzátette, „Tudniuk kell, hogy a lopás akkor is lopás, még ha törvénybe is foglalták”. De szerinte a legrosszabb, hogy a mostani kormány ellopta a jövőnket.

Lengyel Máté, a Cambridge-i Egyetem és a CEU oktatója az ellenvélemény elfogadásának fontosságáról beszélt, hogy mennyire máshogy működik ez a tudományos és a politikai életben.

Az utolsó felszólaló Deák Éva volt, aki a sokszor hangoztatott érvről beszélt, hogy a kormány tervezett civiltörvénye, csak arra jó, hogy listázhassák őket, hiszen a gazdálkodásukba most is mindenki beletekinthet. Most a civil szervezetek ellen akar tenni a kormány, de holnap már más is sorra kerülhet, ezért arra kért mindenkit, hogy ahogy tud, tegyen ezen rendszer ellen. Beszéde végén bejelentette, május 29-ére újabb tüntetést szerveznek.

A mostani demonstrációnak végül a terveztettnél úgy háromnegyed órával később, negyed 10-kor lett vége.