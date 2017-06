Tímea: Az orvosok miatt sérült a fiam

Születése óta fejlesztésekre szorul egy lassan ötéves békéscsabai kisfiú. Móricz Levente világra jöttekor az anya szerint az orvosok komoly hibát követtek el, amelynek következtében ki­lencvenszázalékos agykárosodást szenvedett a kisfiú.

– A 42. héten megindult szülésig minden rendben ment, ak­kor azonban primitív hibákat kö­vettek el az orvosok – kezdte az édesanya, Hegedűs Tímea.

– Ag­gódtam, mivel azt mondták, a ba­ba négykilósnál is több lesz, így császáros szülést szerettem volna. Be sem mérték a medencémet, hogy egyáltalán lehetséges lenne-e természetes módon. Levi szívhangja ráadásul többször is leesett, így azonnali beavatkozásra lett volna szükség. Ők azonban órákig vártak a császározással – em­lékezett vissza. A szülést követő na­pokban még nem érzékelték a problémát. Mi­után azonban a babát átszállították a szegedi klinikára, egy vizsgálat kiderítette: a kisfiú agya gyakorlatilag úszott a vérben.







Levente agya kilencvenszázalékosan sérült a szülés közben. Az anya harcol az igazáért

– A zárójelentésben az szerepelt, hogy szülési rendellenesség miatt kapott agyvérzést. A kórház elismerte: túladagolták az oxitocint, de azt nem, hogy ezért következett be a sérülés – mondta a 32 éves édesanya, aki szerint a hiba egyértelmű, így beperelte az intézményt. Levente mentálisan és fizikálisan is visszamaradott lett, rá­adásul epilepsziás rohamokkal is meg kell küzdenie. Állandó fejlesztésekkel azonban lehet segíteni az állapotán, ezt a célt szolgálta egy tavalyi őssejtterápia is.







Az anya bízik benne, hogy javul majd a kisfia állapota

– Szerencsére érzékeli a külvilágot, és remélem, hogy egy szép napon a stabil ülés is megy majd neki – bizakodott az édesanya, aki könyvet ír a történetükről. Tímea egyedül neveli a kisfiát, aki éjjel-nappal felügyeletre szorul. Dolgozni emiatt nem tud, Levente kezelései ellenben rendkívül drágák. Ezeket egymaga képtelen finanszírozni, így egy Facebook-csoporton (Álmom legyen valóság! Együtt Móricz Leviért!) keresztül többen is a támogatják őket.