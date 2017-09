Tiborczék lelőtték, Orbán megfőzte - ilyenek a konyhában a politikusaink

Könnyen lehet, hogy a politikusok csak a választókat akarják megfőzni, mikor fakanalat ragadnak, de a Bors most összeszedte azokat, akik szakácskönyvvel a párnájuk alatt alszanak, mert igazán szenvedéllyel szeretik a hasukat és a gasztronómiát.

Könnyen lehet, hogy a politikusok csak a választókat akarják megfőzni, mikor fakanalat ragadnak, de a Bors most összeszedte azokat, akik szakácskönyvvel a párnájuk alatt alszanak, mert igazán szenvedéllyel szeretik a hasukat és a gasztronómiát.

Ritka vidám hangulatúra sikeredett a hétvégi kötcsei piknik, ahol Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke mutatta be főzőtudományát. Facebook-oldalán folyamatos fotótudosításban közvetítette, hol tart éppen a bográcsban készülő csorba, az erdélye savanyú leves, amit Orbán Viktor fogadására készített. A füstölt marhanyelvvel, medveorrú gombával és pityókagomobóccal főzött ételhez a száz százalékos gasztronómiai élményért panyolai pálnikát kínált.

Honatyáink leginkább bogrács, kondér – hogy a húsosfazekat ne is említsünk – közelében forgatják szívesen a fakanalat, amit a kamera is szeret, ritka, ha a konyhájuk közelébe engednek riportereket. Két miniszterelnök kivétel, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc.

Gyurcsány Ferenc saját szakácskönyvvel is büszkélkedhet. Gyakran saját maga horgássza a vacsorára való halat, mégis vadpörköltet főz szívesen. Családi vakációk alkalmával háromszor is főz a családnak. Felesége, Dobrev Klára ugyanis soha nem tanult meg főzni. "Mi tagadás, kedve és érzéke sem nagyon volt hozzá" – írja a könyvében Gyurcsány, aki karácsonykor maga dagasztja és süti a kenyeret is, amibe a családi hagyományuk szerint egy régi pénzérmét tesz. – A vacsora elején darabokra törik a kenyeret, mindenki kap egy darabot és akinek a darabjában van a pénz, annak lesz szerencsés a következő éve – mesélte a Borsnak volt kormányfő. Húsvétkor palóclevest és sült báránycombot készít.

Orbán Viktor többször főzött már a nyilvánosság előtt, 2009-ben egész napot forgathatott vele egy stáb, az akkor még létező internetes csatornájára, az OV TV-re. Ott a családi kemencében egy őzt sütött, amiből később pörkölt lett. Kislánya, Flóra véletlenül el is kotyogta, hogy Rasi (Orbán Ráhel - a szerk.) barátjának, Istvánnak (Tiborcz - a szerk.) családja egy tagja lőtte. Orbánnak egyébként az öreg lebbencsnek is nevezett "tanyai levetlen" a kedvenc étele, amit minden bizonnyal el is tud készíteni. Gyurcsány feleségével ellentétben Orbán neje imád főzni, ő is kiadott már szakácskönyvet.

Ahogy Áder Jánosnak, úgy Bajnai Gordonnak is a halálszlé a kedvence. A 2009-10 közötti miniszterelnök az édesapjától tanult recept alapján bográcsban készíteni a halászleve. Amikor még aktívan jelen volt a Facebookon, még recepteket is megosztott – persze a titkos összetevőt, amivel minden jóravaló szakács rendelkezik, nem árulta el. Bajnai nem csak a bajai halászléfőző-versenyen csillogtatta meg tudományát, egyszer a Csepel Művek egyik elhagyott gyárépületében is főzött az Együtt politikusának, Szabó Szabolcsnak.

A Jobbik elnöke már más tészta, ő többnyire csak karácsonykor főz, alapvetően pácolt hús salátákat és a köretet is ő rakja össze.

És mi helyzet külföldön? Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama nem bajlódik sokat a konyhában – nem is kell neki –, viszont odavan a sörért, ezért saját sörfőzdét csinált. Ő volt az első amerikai elnök, aki a Fehér Házban ezt megtette, bár igaz, George Washington is főzött sört és desztillált whisky-t. De hát pusztán szesszel nem lehet jóllakni.