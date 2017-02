Tibor szexet remél édességért cserébe

Fiatal lányoknak ajánl édességet szexért cserébe az interneten egy középkorú férfi. Tibor közel harminc különböző profilt töltött fel magáról a közösségi portálokra, munkahelyként egy település önkormányzatát jelölte meg, ahol segédmunkásként dolgozik. Valamennyi adatlapjára több fotót tett ki édesanyjáról, ami arra utalhat, hogy erős kötődése van szülője felé.









Tibor aktív életet élt a közösségi portálokon, sőt időnként még attól sem riadt vissza, hogy azon keresztül egyeseket életveszélyesen megfenyegessen. Az el­múlt időben több posztját is törölte, de többen lementették ezeket, így nem sikerült eltüntetnie a ma­ga után hagyott nyomokat. Né­melyik oldalán több képet is ki­tett fiatalkorú lányokról, akik kö­zül némelyiket meg is kör­nyé­kez­te.

A Bors beszélt a férfi egyik ismerősével, aki meglehetősen zárkózottnak jellemezte Tibort.

– A faluból csak ritkán teszi ki a lábát, ott is többnyire csak a boltba megy el – mondta az asszony. – Bár úgy hallottam, hogy a közösségi oldalakon saját profillal szerepel, tehát nem fél semmitől, feltehetően beteg.









Tibor időnként begurul, két családot halálosan is megfenyegetett. Az első esetben megírta, hogy elvágja a nő gyermekeinek torkát. A másodiknál az internetre töltött fel egy fotót a családról, és többek között azt írta a kép mellé, hogy „ha­lottak lesztek”.

A Borsnak sikerült az egyik érintett családot elérnie. A családanya állítja, hogy soha nem volt semmi közük ehhez a férfihoz, nem is ismerik. – Fogalmam sincs, hogy miért minket választott. Féltem a családomat. Be­széltem a rendőrökkel, akik azt mondták, hogy meglátják, mit tehetnek az ügyben – magyarázta.









Lapunk megkereste a férfi munkáltatóját, ahol közölték: nem áll módjukban személyes adatot ki­adni.