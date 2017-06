Ti normalisak vagytok? Nem!

Egy csapat kínai férfi úgy látta, a motor nem csak helyzetváltoztatásra alkalmas eszköz, hanem a segítségével hajat is lehet mosni. Igen, hajat. A múlt hónapban a remek elképzelésüket meg is valósították - írja a UPI. Mindig is érdekelte, hogy lehet hajat mosni és szárítani egy motorkerékpár segítségével? Nézze meg!

Kell hozzá egy jó raklap, egy lavór víz, egy motor és némi benzin, plusz nem árt néhány bolond ismerős, akivel összehozza az ember ezt a remek ötletet.