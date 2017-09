Tévhit, hogy a körte nem állhat el hónapokig

A körte igen kedvelt gyümölcs, azonban mégis keveset fogyasztunk belőle. Ez annak is betudható, hogy a helytelen tárolás miatt gyorsan tönkremegy. Érdemes azonban mindenképpen több körtét enni, mivel az egészségre na­gyon jó hatással van.

Helyes tárolás

A fán hagyott gyümölcs könnyen a darazsak célpontjává válhat, ezért, ha szeretnénk megóvni a termést, félig érett állapotban szedjük le a körtét és tegyük hideg helyre, így akár még egy-két hónapig elállhat. A tárolásra a legmegfelelőbb hely a pince, ahol szépen lassan beérik a sérülésmentes, szárával felfelé állított gyümölcs. Fontos azonban, hogy ne halmozzuk egymásra, mivel akkor megnyomódhat és rohadni kezd. Rendszeresen válogassuk ki a már érett darabokat és azokat fogyasszuk elsőként, mielőtt tönkremegy.









Hogyan ültessem?

Egy kivágott fa helyére ne ültessünk csemetét, mivel ott a talaj fertőzött, kimerült lehet. Az ültetőgödröt előre ássuk meg, majd hagyjuk egy-két hétig üresen. Ültetéskor a földet feljavíthatjuk istállótrágyával, érett komposzttal vagy műtrágyával is.

Fogyasztása

A későn érő fajtákat érdemes meghámozva fogyasztani, mivel a héjuk puffadást is okozhat, az alatta található kősejtek pedig bél- és epegörcsöt válthatnak ki az arra érzékenyeknél. Viszont sok egészségre jótékony hatása is van: enyhíti az emésztőcsatorna gyulladásait, szabályozza a bélműködést, és emellett fogyókúrázóknak is ajánlott.









Rumos körteleves

Hozzávalók: 80 dkg édes körte * 2 evőkanál méz * 4 dl tejszín * 2 dl tej * 1 rúd vanília kikapart magja * 2 evőkanál rum * 2 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék * víz

A körtéket megmossuk, meghámozzuk, felkockázzuk, majd a mézzel karamellizáljuk. Hozzáadjuk a rumot és a fűszereket, s addig főzzük, amíg az alkohol elpárolog. Felöntjük vízzel, hogy ellepje, és így hagyjuk főni, amíg a körte megpuhul.

A tejet, tejszínt, valamint a vaníliát összekeverjük, és hozzáöntjük a leveshez és felforraljuk. Hidegen és melegen egyaránt tálalható.

Gondozás nélkül nincs gyümölcs

Mindenki olyan fát szeretne, amellyel a gyümölcs leszedésén kívül nem kell foglalkozni, azonban mindegyiket kell permetezni, metszeni a jó termésért – mondta Borhy Bernadett kertészmérnök. – Fontos, hogy a kiválasztott körtefajtát a megfelelő porzófajtájával együtt telepítsük, vagyis két körtefajta szükséges a bőséges terméshez.









Tudta?

A kínaiaknál a körtefa az elválást és a szomorúságot szimbolizálja. l A körtét már az ókori görögök is fogyasztották, de csak párolva. l A körte a rózsavirágúak rendjébe és a rózsafélék családjába tartozik. l Legkedveltebb fajtái többek között a Bosc kobak, a Vilmos körte és a Piros Vilmos.