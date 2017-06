Terror Londonban: Két támadást túlélt, most végeztek az ausztrál lánnyal

Az utolsó pillanatban tudta meg a 21 éves ausztrál lány, hogy mégsem kell egy család gyermekére vigyáznia, a kicsi nagymamája vállalta helyette. A bébiszitterként dolgozó Sara Zelenak így a London-híd közeléhez sétált szombat este, és a terrortámadás áldozata lett.







Sarát sokáig eltűntként keresték

Sarát eltűntként keresték a hatóságok, reményvesztett édesanyja azonban halottá nyilváníttatta. A lány kétszer is megúszott terrortámadást. Ott volt Westminsterben, amikor egy terepjárós merénylő, hasonlóan a mostani esethez, belehajtott a tömegbe. És az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy nem vesz részt Manchesterben az Ariana Grande-koncerten, amire jegye is volt. „Nyugodj békében, bárhol is vagy, remélem, ott sok KFC-s kaja és szexi srác van veled” – búcsúzott tőle legjobb barátja.

Eddig már kilenc áldozat holtteste került elő. Három francia állampolgár is meghalt a két ausztrál és egy-egy új-zélandi, brit és spanyol mellett.