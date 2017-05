Teréz körúti robbantás: elkülönítették rabtársaitól P. Lászlót

Több mint egy hónapot töltött az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) a tavaly szeptemberi Teréz körúti robbantással gyanúsított P. László, a múlt héten azonban visszaszállították őt a Venyige utcai börtönbe. A Bors úgy tudja: a 23 éves fiatalembert azért kel­lett korábban az IMEI-be szállíta­ni, mert dührohamokat kapott, megrongálta a cellájában a be­rendezést.







P. Lászlót kiemelt biztonsági fokozatban tartják a Venyige utcai börtönben

Információink szerint most egy kétszemélyes zárkában őrzik, egy cellatárs társaságában tölti az idejét. Kiemelt biztonsági fokozatban van, ami azt jelenti, hogy a Venyige utcai objektum többi lakójától elkülönítve mozgatják, így végezheti napi sétáját is. P. László közvetlenül értesül a külvilág híreiről, hiszen a zárkájában tévé is van.







A robbanás nagy károkat okozott a Teréz körút 2–4. szám alatti épületben © MTI

Ismeretes: két rendőr életveszélyesen megsebesült a tavaly szeptemberi robbantásban. P. László elfogása után sok ideig hallgatott, ám később részletes vallomást tett. Állítása szerint senkit sem akart megölni a házilag készített szerkezettel, személyesen nem ismerte a rendőröket, és nem volt problémája a rendőrséggel. Elismerte, hogy a bombát ő készítette és a helyszínt is ő választotta ki, tettestársa nem volt. Ugyanakkor tagadta, hogy újabb merényletre készült. Arra a kérdésre, hogy mi motiválta, nem adott választ.