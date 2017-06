Teodóra az egyetlen hazai tahititánc-tanár

Mit kell tudni a szigetről? Tahiti Francia Polinézia legnagyobb szigete a Csendes-óceánon. Az éghajlata trópusi, nagy kereslet van a szigeten termesztett kó­kuszra, vaníliára, narancsra és citromra.

Nyolc hónapot töltött Tahitin Végh Teodóra és férje. Nem nyaralni mentek, hanem tanulni: tahiti táncot. Az ott töltött idő alatt szerényen éltek. Egy ideig egy autóban aludtak, de aztán egy ismerősük kertes házában laktak a tengerparthoz közel.

Teodóra a banánlevélből készült helyi népviseletben

– A kint töltött idő alatt a tánctanulás mellett a helyi hagyományőrző táncversenyen, a Heiván is elindultunk. A mi csapatunkban nyolcvan női és negyven férfi táncos szerepelt, mellettük pedig 20-30 zenész, volt is nagy kavalkád a próbák alatt – mondja Teodóra. – Mindig egy helyi, régmúlt történetet kell eltáncolni, mi pedig Tareit választottuk. Ez egy kicsi halról szólt, aki fogságba esett, a legjobb barátja megtalálja és megmenti őt. Amúgy a táncosok jelmezét is értékeli a zsűri, csak természetes anyagokat tartalmazhat (kagylók, virágok, faháncs, tollak), és kapcsolódnia kell mind a színeknek, mind az anyagnak a történethez. A he­lyiek nagyon kedves, rendes em­berek, hamar befogadtak minket. Pedig sem a franciát, sem a tahiti nyelvet nem beszéljük.