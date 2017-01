Tényleg Orbán Viktor szomszédja halt meg

Hivatalosan is megerősítették, hogy a Magyarországon is elhíresült Ghaith Pharaontól vettek a napokban végső búcsút egy ötcsillagos bejrúti hotelben. A szaúdi üzletember a pakisztáni Attock Csoport elnöke is volt, ez a cég vetett véget a találgatásoknak a hvg.hu kérdésére.







Pharaont Bejrútban temették el

Az olajvállalat szerint Pharaon ja­nuár 6-án hunyt el. A halál okáról azonban semmit nem közöltek, állítólag a szíve vitte el a 76 éves férfit. Pharaont évtizedek óta terrorfinanszírozás és más gyanúk alapján köröz az FBI és az Interpol, de a magyar hatóságok adtak vízumot neki, sőt meg tudott vásárolni egy telket Orbán Viktor miniszterelnök budai házának közelében.