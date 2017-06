Teklát eksztázisba hozta Kincsem: felkerült a bőrére is!

Minden idők egyik legnépszerűbb hazai filmjének komoly rajongótábora van, akadnak olyanok, akik négyszer-ötször is megnézték egymás után a moziban. Hogy a Kincsem iránti rajongás milyen mértéket ölt az országban, azt jól mutatja Tomsics Tekla története, akire olyan nagy hatással volt a film, hogy a paripa nevét magára tetováltatta.







Tekla reggelente rápillant a tetkójára, és jól indul a napja

– A bemutató napján néztem meg először a filmet, óriási hatással volt rám – meséli a hölgy a Borsnak. – A film után az embe­rek állva tapsoltak a teremben, elképesztő hangulat volt. Ezután elvittem a családtagjaimat és a barátaimat is egyesével (ötször láttam), és minden alkalommal ugyanaz a felemelő érzés kerített hatalmába. Ez a film minden elemében magyar, igazi nemzeti kincs, minden túlzás nélkül jó érzés magyarként megnézni. A tetoválással az volt a célom, hogy reggelente, amikor felkelek, ugyanaz a kellemes érzés járja át a lelkem, mint amit a moziban éreztem. Ez egyébként bejött – mondja Tekla. – Az ébredésem után az első, amire rápillantok, a karom, és boldoggá tesz, amit látok.

Ötszázmillió forintos bevétel

Már most kimondhatjuk: minden idők legnagyobb bevételét hozó filmje lett a Kincsem. A mozit két és fél hónap alatt 382 ezren látták, a bevétel pedig már most elérte az ötszázmillió forintot. A rendező, Herendi Gábor persze nagyon elégedett. – Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen sikere lett a filmnek, ez egyébként valahol minket is meglepett – mondja Herendi. – Természetesen tudtuk, hogy jól sikerült a produkció, de a nézők reakcióit nehéz kiszámítani, a lelkesedésük minden várakozásunkat felülmúlta.