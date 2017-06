Tankolni várja rajongóit Túró Gróf, a benzinkúti cica

Túró Gróf egy budapesti töltőállomás sztármacskája. Öt évvel ezelőtt éhesen, szomjasan tántorgott a főváros XI. kerületében a tétényi benzinkútra, ahol azonnal ellátták a kedves kiscicát. Azóta gyakorlatilag állandó tagja a csapatnak. Túrónak saját Facebook-oldala is van, ahol többek közt azt is megosztotta rajongói­val, hogy milyen kálvária közepette talált rá végső otthonára:

„Túró vagyok, a fehér macska! Négyen voltunk testvérek. Születéskor kapott nevem Professzor, alias Profi. A Sárbogárdi úton laktunk, amely igen veszélyes környék egy cica számára. Apámat és nagynénémet ott gázolták halálra. A húgomat, Borzas Katát is elütötték, de szerencsére egy csípőimplantátummal túlélte, s azóta is vidáman ugrál a háztetőkön az új lakhelyén, Csepelen-Királyerdőn édesanyánkkal, Grétivel. A két bányámat elajándékozták, én pedig önként választottam a két házzal arrébb lévő új lakhelyemet, ahol egyébként is az időm nagy részét töltöttem. Valószínűleg a történtek után keveredtem a kútra, megérezve, hogy itt jó helyem lesz. Nem tévedtem.”

Túró Grófnak nem kis rajongótábora van, például Kiss Tibi, a Quimby zenekar frontembere is közéjük tartozik, de még Miskolcról is meglátogatják olykor a népszerű cicát, és gyakran kap mindenféle elemózsiát.

Éééés Tibi sem maradhat ki a játékból! 😃😃 Quimby Közzétette: Gróf Túró – 2017. május 25.

Túró élete a pihenésről és az evésről szól, és amolyan macskatémákról posztol. Innen is tudjuk, hogy kedvenc pihenőhelye a főnök asztala. Múlt hónapban pedig valakinek szerencsét is hozott. A benzinkút játékra invitált, közös képet kellett készíteni a cicával, és feltölteni a fotót Túró Gróf Facebook-oldalára. A nyertes visszanyerhette tankolásának árát.