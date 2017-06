Tanítónő vitte el a Bors egymilliós fődíját

Gratulálunk!

Egy szerencsés mórahalmi olvasónk egymillió forintot költhet el a JYSK áruházaiban. A Bors játékának hétfői főnyeremény-sorsolására beérkezett borítékok közül Kálmánné Király Erzsébetét húzták ki, aki az ásotthalmi általános iskolában tanít.

– Én és a párom felváltva vesszük meg az újságot, de az adminisztráció, vagyis a beküldés természetesen rám hárult. A legnagyobb nyereményünk eddig az ötös lottón egy hármas volt – mondta a Borsnak az 56 éves pedagógus. Bevallotta: annyira ragaszkodnak a laphoz, hogy ha már nem tudják az egyik helyen megvenni, mert elfogyott, máshol keresik.







Erzsébetet a tanév végi hajtásban érte az örömhír. Férjével mindennap megveszik az újságot

– Ha jól emlékszem, legalább négy borítékot küldtünk be. Azt nem éreztem, hogy nyerni fogunk, de bíztam benne. Ebből alaposan fel lehet újítani a lakást. Vehetünk új szekrénysort, új ágyat, függönyöket, de a konyhában is lenne helye egy-két új dolognak. A családban van négy gyerek és három unoka, természetesen ebből nekik is jut – sorolta Erzsébet, aki 1986 óra tanít ugyanabban az iskolában.

– Elsőseim vannak, egy nagyon jó kis társaság. Nálunk, a Kiss Ferenc Általános Iskolában az a szokás, hogy a ballagó nyolcadikosoknak a legkisebbek készülnek egy műsorszámmal a tanévzáró ünnepségre. Az osztályozó értekezlet mellett most erre készülünk. Ha pedig vége lesz az iskolának, egy baráti körrel és a családdal elutazunk Görögországba, ami már régi vágyam – mesélte nyertesünk.