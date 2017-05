Talpra állítják a tolókocsis magyar lányt!

Minden követ megmozgat a gyógyulásáért egy Angliában élő fiatal magyar lány. Lukácsi Barbara tavaly novemberben autóbalesetet szenvedett, amikor is a csúszós úton Leicestershire megyében elvesztette az uralmát a kocsija felett. Súlyos gerincsérüléssel szállították kórházba, a balesetnek pedig sajnos maradandó következményei lettek.







Leicestershire közelében elvesztette uralmát az autója felett, a balesetben lebénult © Pintér Péter

– Deréktól lefele lebénultam, és néhány belső szervem is megsérült, amelyek azóta sem működnek megfelelően. Emiatt sajnos tolószékbe is kerültem – emlékezett vissza a Borsnak Barbara, aki nyolc éve él a szigetországban. – Hamarosan átszállítottak egy spe-ciális gerincklinikára, ahol fél évet töltöttem. Mindennap fizioterápiára jártam, ugyanis újra meg kellett tanulnom a hétköznapi élethez szükséges dolgokat. Némi javulás következett be, de az angliai orvosok nem sok jóval kecsegtettek. Azt mondták: kicsi az esély arra, hogy újra talpra álljak – mondta a 24 éves lány. Barbara azonban egy pillanatra sem volt hajlandó feladni a reményt, és nagyon úgy fest, hogy Magyarországon tudnának is segíteni rajta.









– Létezik egy kísérleti kezelés, amely jó eséllyel javítana az állapotomon. Ez Sopronban és Budapesten zajlik. Ennek köszönhetően akár újra talpra is állhatnék. Ez azonban sajnos nem azt je-lenti, hogy örökre elhagyhatom a kerekesszéket, de kisebb távokat önállóan is megtehetnék – bizakodott. A terápia viszont rendkívül költséges. Az egy évre szóló kilenc alkalom hatezer fontba, több mint kétmillió forintba kerülne. Ezt Barbaráék nem tudják önerőből finanszírozni, így egy nemzetközi adománygyűjtő oldalon keresztül kértek segítséget. Nagy örömére a szükséges összeg több mint felét már sikerült is összegyűjteni, ezért rendkívül hálás mindenkinek.