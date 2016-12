Találós kérdés: vajon a Bentli vagy a Balaton keresztnevet engedélyezte az MTA?

2016-ban is komoly meló folyt a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében: idén is szép számmal érkeztek be eddig még el nem fogadott, anyakönyvezni kívánt nevek, amiket persze szigorú szabályok alapján vagy visszadobott vagy elfogadott a szakértő bizottság.

A 24.hu összeszedte azokat a neveket, amiket idén visszautasítottak, és amiket elfogadtak.

Kitalálja, melyik létező keresztnév és melyik nem?

Játsszunk egy játékot! Bemutatjuk az idei évben elbírálásra küldött neveket két csoportban, és találja ki, melyik csoportot fogadták el és melyiket nem!

Első csoport:

Női nevek: Fenyő, Havadisa, Főni, Gyémi, Táblácska, Sziszi, Cukorka

Férfi nevek: Balaton, Jinx, Zété, Ádmány

Második csoport:

Női nevek: Médeia, Lotta, Szítá, Jáel, Maminti, Ánfissza, Náni, Lencsi, Nilüfer, Nurbanu

Férfi nevek: Néró, Rikó, Dorel, Sét, Gáber, Zev, Bentli, Levin

A bizottság olyan szempontokat vett figyelembe, hogy a név ne legyen hátrányos a viselőjére nézve, ne legyen egy létező név többszörösen becézett formája, legyen egyértelmű, hogy fiú- vagy lánynévről van szó (azaz míg sok országban megengedett, nálunk nem az uniszex név), valamint azt is vizsgálták, milyen gyökerei vannak a kultúrában - emellett meg kellett felelni a magyar helyesírás szabályainak is.

És akkor jöjjön a megoldás:

.

.

.

Aki arra tippelt, hogy az első csoportot utasította vissza, és a másodikat engedélyezte a szakértőkből álló bizottság, az tippelt jól! Azaz jövőre nyugodtan nevezheti gyermekét Bentlinek vagy Lencsinek, viszont ha a Balaton vagy épp a Fenyő, illetve a Sziszi nevet szeretné anyakönyveztetni, készüljön B tervvel, ezeket ugyanis valószínűleg jövőre is visszautasítják.