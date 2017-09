Sztárban sztár: papír figura helyettesíti Stohlt a zsűriben

Rengeteg szerepben láthattuk már - zsűritagként azonban most mutatkozott volna be Stohl András. Hangsúlyozzuk: volna! Ugyanis egyéb elfoglaltságai miatt sajnos a Sztárban sztár első adásán nem tudott ott lenni a színész - zsűritársai azonban helyette is készültek: egy életnagyságú papír figurával helyettesítették! Ügyes!







© Kecskeméti Zoltán