Szívszorító: rózsaszín temetést kapott a csecsemő, aki nem élhette meg az első születésnapját

Semmi kétség: minden egyes résztvevő átérezte a kislány édesanyjának tragédiáját az alig egyéves csöppség temetésén. A kis Honey-May Dix pár nappal első születésnapja előtt távozott az élők sorából. Leigh-szindrómában szenvedett: szülei pontosan tudták, hogy az igen ritka, genetikai eredetű, idegrendszert támadó betegség mellett nem lehet hosszú élete - ennek ellenére megrendültek, amikor a csecsemő múlt vasárnap örök álomra hajtotta a fejét - írja a Mirror.

A brit pár nem mindennapi temetést tartott a kislánynak: a fekete gyászszín helyett rózsaszín borított mindent, a koporsót pedig egy Disney-mesébe illő, lovak által húzott, üvegfalú, rózsaszín hintón vitték. A gyászszertartás kezdetén a Tarzan-mesefilm betétdala szólt (You'll Be in My Heart) - míg a végén az Aladdiné.

“Noha kevés idő adatott meg nekünk közösen, egy életrevaló emléket adtál nekem, ami enyhíti a fájdalmat” - mondta gyászbeszédében a könnyeivel küszködő anya, Millie Dix.