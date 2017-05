Szívfacsaró: anyja holt testéből szopik a síró, 17 hónapos kisfiú – videó

Borzalmas dolgot videóztak le tegnap reggel egy indiai vasútvonal mellett. Egy kisfiú annak ellenére próbálta meg anyja mellét szopni, hogy már halott volt. Egy szemtanú úgy emlékezett vissza a látottakra: „Egy nőt láttunk feküdni a sínek mellett, és értesítettük a rendőrséget. De mikor közelebb értünk, csak akkor vettük észre a síró gyereket, aki megpróbálta anyja tejét inni. Mindannyian elsírtuk magunkat.”

Még a helyi, damohi rendőröket is megtörte, ahogy a kisgyereke anyját átölelve, szólongatva, sírva ült anyja holtteste mellett.

Egyelőre nem tudni az anya halálának pontos okát, balesetből indulnak ki a rendőrök, mert az orrából és a füléből is vérzett. Mindemellett próbálnak arra is rájönni, hogy a kisgyerek és anyja hol lakott, hogy a családot is tájékoztatni tudják.

A kisfiút addig is kórházba szállították, egy kis meghűlést észleltek nála, amire gyógyszereket kapott. Más baja szerencsére nincsen – írta a Daily Mail.

Figyelem, felkavaró tartalom!