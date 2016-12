Szilveszter a börtönben: a parancsnok jóindulatán múlik a későbbi lámpaoltás

Vajon hogyan búcsúztatják az óévet az ország legelvetemültebb gyilkosai? Frenetikus buliról természetesen nem beszélhetünk, de némi engedmény nekik is járhat.

Vajon hogyan búcsúztatják az óévet az ország legelvetemültebb gyilkosai? Frenetikus buliról természetesen nem beszélhetünk, de némi engedmény nekik is járhat.

Negyvennégy ember tölti tényleges életfogytig tartó büntetését Magyarországon. Az ünnepek idején különös odafigyelést igényelnek, hiszen ez egy lelkileg nehezebben viselhető időszak, és maguk, illetve társaik ellen is előtörhet belőlük az erőszak.

Engedményekre azonban, mint amilyen a különleges menü vagy a rendkívüli családi beszélő, főképp karácsonykor számíthatnak. A szilveszter nem sok kedvezményt tartogat számukra. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya a Bors érdeklődésére közölte: a fogvatartottak szilveszterkor sem ihatnak alkoholt. A napirendben foglaltak könnyítését a bv-intézet parancsnoka engedélyezheti. Így lehetőség van arra például, hogy szilveszterkor meghosszabbítsák a lámpaoltás vagy a televíziózás idejét.







Tényleges életfogytosok az ország több intézetében

Tényleges életfogytosok az ország több intézetében ülnek, többek között Sze­geden, Budapesten és Sop­ron­­kőhidán. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést az első Orbán-kormány idején vezették be. A Kúria 2015-ös határozata is fenntartotta a tényleges életfogytiglan intézményét, csupán annyi változtatást eszközölt, hogy az ítélet negyven esztendő elteltével egy bírói testület által felülvizsgálható. Viszont a köztársasági elnök még ekkor is élhet vétójogával.