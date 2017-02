Szijjártóra vallott Tarsoly Csaba

Meglepő állítást tett a Quaestor-ügy tegnapi tárgyalásán a cég csalással vádolt vezetője. "Az Index írta meg, hogy a Quaestornak volt egy orosz üzlete, amiben ezrével bocsátottak ki schengeni vízumokat, ellenőrzés nélkül. Ebben Kiss Szilárd agrárdiplomata cége játszotta a kulcsszerepet. Őt váltotta 2014-ben a Quaestor. Tarsoly szerint ekkor kereste meg őt Szijjártó Péter, hogy kiszervezzék a vízumkiadást, hogy ne a követségen döntsék el, ki kaphat."







Tarsoly: 15 euró hasznot hajtott egy vízum

„Engem Szijjártó úr keresett meg, hogy kiszervezzék a vízumkiadást, hogy ne a követségen döntsék el, ki kaphat. Ez egy negyvenablakos központ lett, 15 eurót (4620 Ft) kerestünk vízumonként. Ez az orosz kereskedőház része lett volna” – számolt be a bíróságon. Az is szóba került emlékei szerint, hogy Azerbajdzsánban, Egyiptomban és Fehéroroszországban is létesítenek ilyen központokat.

Update: A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményben így reagált Tarsoly Csaba állításaira

"A vízumkiadási szabálytalanságok Szijjártó Péter miniszteri periódusát megelőzően a nagykövetségen történtek, ahogy ezt a 2013-as jelentés feltárta, a szabálytalanságok nem a később létrehozott vízumközpontban történtek. A vízumközpont létrehozásáról kormánydöntés született szintén Szijjártó Péter miniszteri időszakát megelőzően. A Közösségi Vízumkódex a tagállamok számára lehetővé teszi a külső szolgáltatókkal történő együttműködést a kérelmek átvételét illetően, ez az eljárás könnyítését, gyorsítását teszi lehetővé.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy nem a vízumközpontban születik döntés a vízum megadásáról, erről mindig a nagykövetség dönt.

A moszkvai kereskedőház nyitásáról a Quaestorral folytatott - végül sikertelen - tárgyalások során szóba került a kormány azon szándéka is, hogy a világ számos pontjához hasonlóan Moszkvában is kiszervezze a vízumigénylések begyüjtését. A Quaestor tulajdonosa közreműködésével alapított cég erre be is nyújtotta pályázatát, a szerződést azonban - immár Szijjártó Péter minisztersége alatt, 2015 márciusában - a KKM felbontotta és nemzetközi pályázatot hirdetett a funkció ellátására.

Szijjártó Péter miniszteri időszaka alatt nincsenek visszaélések a vízumokkal kapcsolatban."