Szexi doktornéni jelmezbe bújt Aleska - fotó

Tökéletes test egy tökéletes jelmezben. Vajon mit rejt a fehér köpeny?

Mindig is színésznő szeretett volna lenni (nem olyan!) Sáfrány Emese Aleska, akinek most megvalósulni látszik álma. Az Édes Anna musical után ugyanis most egy prózai szereppel kínálták meg, Katajev Bolond vasárnapjának Sokkova doktornőjét játssza majd – szerepe szerint zavart elméjű betegeket kezel fenyőesszenciával vagy sokkterápiával.

Természetesen a szerephez igazi doktornős jelmez is dukál, fehér köpennyel, fonendoszkóppal és gumipapuccsal. Ha ez utóbbit nem vesszük figyelembe, aligha akadhat olyan elmebeteg az osztályon, aki ettől a látványtól nem tér azonnal jobb belátásra.