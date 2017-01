Szervdonornak szülte meg életképtelen kisbabáját

Talán nincs is lesújtóbb hír annál, mint ha egy édesanya terhessége második trimeszterében kiderül: magzata nem egészséges. A 34 éves Abbey Ahern és férje két egészséges kislányt ne­velt, mikor kiderült, harmadik babájuk súlyos rendellenességgel fejlődik, állapota az élettel összeegyeztethetetlen.

Anencephalia – szólt a drámai diagnózis. Ezen betegség esetében a koponyatető teljesen hiányzik és rendszerint az agyállomány nagy része is, ami miatt az ilyen magzatok jelentős része holtan jön a világra. Abbey orvosai azt mondták, vetesse el a ba­bát, s ezt ilyen súlyos fejlődési rendellenesség esetében a harmadik hónap után is engedélyezik. Az oklahomai nő azonban másképp döntött: kihordja a magzatot, hogy a szülés után szerveit transzplantációra ajánlhassa fel. Hátha lánya tragédiájával más kisbabák esélyt kapnak az egészséges életre.







Az Ahern család tragédiájáról a Daily Mail számolt be

A kislány, aki az Annie, vagyis a „kegyelem” nevet kapta, végül a kilencedik hónapban megszületett, de mindössze 14 órát és 58 percet élhetett. A szülők az együtt töltött fél nap alatt gyönyörű fotókat készítettek a babáról, a többi gyerekkel mesét olvastak neki, játszottak vele, mintha minden rendben lenne.

– Fogtam a kis kezét, és az arcomat az arcához szorítottam. Éreztem, ahogy szuszog. Nem tudtam elégszer megpuszilni… Aztán egyszer csak elkezdett zihálni, és tudtam, hogy itt a vége. Örülök, hogy a karomban tarthattam, láthattam a lányomat, bár már a terhesség alatt is tudtuk, hogy csak maximum perceket él majd. Gyönyörű kislány volt, azt a rövid időt szeretetben és békességben élte meg – mesélte az anyuka a lapoknak.

A sors keserű fintora, hogy a kislány végül olyan súlyos oxigénhiányos állapotban jött a világra, hogy a legtöbb szervét nem lehetett felhasználni. Egyedül szívbillentyűi lehettek egy másik baba segítségére. Ennek ellenére Abbey és férje nagyon boldog, hogy meghozta ezt az áldozatot, történetüket pedig azért tárták a világ elé, hogy a csecsemő- és újszülöttszerv-adományozás fontosságára felhívják a figyelmet. Nem kell azonban Amerikáig utazni, hogy hasonlóan szívszorító történetet találjunk.







Abbey, férje és két egészséges kislányuk mindössze fél napot tölthetett Annie-vel

Bár Magyarországon a terhesgondozás fejlettsége miatt ritkán születnek babák anencephaliával, sajnos nem lehetetlen. Dr. Ab­lonczy László, transz­plantációval foglalkozó szakember elmesélte, itthon is volt egy pár, aki szerette volna sú­lyos fejlődési rendellenességgel született babája szerveit felajánlani.







Dr. Ablonczy itthon is találkozott hasonló esettel

– Anencephalia esetén is lehetséges, hogy van transzplantációra alkalmas szerv. Nagyjából tíz éve itthon is történt olyan eset, hogy egy baba ilyen betegséggel született, és a szülei jelezték, hogy felajánlják donációra a szerveit. Vissza kellett utasítanunk. Nagy va­lószínűséggel ugyanis a szív előbb áll le, mint az agyi tevékenység – mondta a szakértő.

Amíg lélegzik, nem lehet donor

A szervadományozás nem csak etikailag, jogilag is bonyolult kérdés. Dr. Abloncy László szerint több feltételnek is teljesülnie kell a donációhoz.



– Magyarországon jelenleg szívhalott donorból nem lehet szervet eltávolítani, csak agyhalottból. Az agyhalál megállapításának szigorú szabályrendszere van, szükséges hozzá a saját légzés teljes hiánya, ami még akkor is fennmaradhat, ha az agyalapnak csak egy kis része fejlődött ki és az agykéreg nem – magyarázta a gyermekkardiológus. Ha tehát csak a szív és a keringés áll le, de bármilyen agyi tevékenység fennáll, akár csak reflexek is, nem lehet transzplantálni. Először meg kell vizsgálni, hogy a szervek alkalmasak-e a donációra. Ha valaki agyhalott, mesterséges módszerekkel fenn lehet tartani a keringést, amíg kiderül, alkalmasak-e a szervek arra, hogy valaki más tovább éljen velük. Azért is fontos ez, mert a szervek a kivétel után csak rövid ideig használhatók fel, a szívnek például négy órája van, hogy a kivétel után egy másik mellkasban újra megdobbanjon.