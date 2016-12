Szerelmi kalandok miatt sikeresek a színésznők

Íme azon színésznők listája, akik nevét a legtöbbször pötyögték be a Google keresőprogramba. A dobogósok inkább magánéleti ügyeiknek köszönhetik a népszerûséget…

Íme azon színésznők listája, akik nevét a legtöbbször pötyögték be a Google keresőprogramba. A dobogósok inkább magánéleti ügyeiknek köszönhetik a népszerûséget…

1. Meghan Markle



Az amerikai színésznő a Briliáns elmék sorozat sztárjaként látható, és bár nem vitatjuk színésznői képességeit, a kimagasló kattintásszámot valószínűleg új szerelmének, Harry hercegnek köszönheti. Az elmúlt években az effajta listák dobogójától igencsak messze volt…









2. Marion Cotillard



A második helyezett is szerelmi ügy „hőse”. A Szövetségesek francia színésznője Brad Pitt oldalán játszott, s a pletykák szerint a vásznon kívül is tartott a románcuk. Nem kizárt, hogy Angelina miatta (is) válik Bradtől.







© AFP



3. Jodie Sweetin



A Bír-lak gyermekszínésze idén az amerikai sorozat felújított verziójában szerepelt. Az eredeti, a nyolcvanas-kilencvenes évekbeli részek szerelmesei rácsodálkoztak, milyen bomba nővé érett a most 36 éves Jodie – ennek köszönheti az idén felívelő népszerűségét.

















4. Daisy Ridley

Ő a legújabb Csillagok háborúja-film egyik főszereplője, Rey, s ezzel a sci-fivel robbant be a köztudatba.

5. Brie Larson

A fiatal színésznő szinte kivétel, ő szakmai tudása miatt népszerű. Legutóbb A szoba című drámában játszott, amelyért a legjobb női főszereplőnek járó Oscar- és Golden Globe-díjat kapta.

6. Jenna Dewan Tatum

A Step up-filmekből ismert színésznő férje a szexi Channing Tatum.

7. Leslie Jones

A színésznő-komika idén az új Szellemirtók-filmben nyújtott humoros alakítása miatt szerezhetett nagy kattintásszámot.



8. Kate McKinnon

Szintén a Szellemirtók-filmben tűnt fel.

9. Alicia Vikander

Új filmjei, a Dán lány és Matt Damon filmje, a Jason Bourne révén sokan voltak kíváncsiak rá a Google-on.

10. Millie Bobby Brown

A Stranger Things amerikai sorozat gyermekszereplőjét a cukiságfaktor segítette.